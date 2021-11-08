Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta getirildi

Lütfü Türkkan'ın istifasının ardından boşalan İyi Parti Grup Başkanvekilliği'ne Erhan Usta seçildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Kasım'da Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada, İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, HDP ile İyi Parti arasındaki ilişkiye tepki gösteren şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağza alınmayacak küfürle karşılık vermişti.

Türkiye’nin gündemine oturan olay sonrası, Türkkan’a yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Gerek sosyal medyada gerekse siyasiler arasında Türkkan’ın şehit yakınına küfretmesi büyük tepki çekti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da TBMM'de düzenlediği basın toplasında, “Hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfrün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

YERİNE ERHAN USTA SEÇİLDİ

İyi Parti TBMM Grubu bugün, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplandı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, Türkkan’ın görevden çekilmesinin ardından yerini dolduracak isim ise belli oldu.

Lütfü Türkkan'ın istifasının ardından boşalan İyi Parti Grup Başkanvekilliği'ne, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

Lütfü Türkkan'ın yerine seçilen Erhan Usta kimdir? MHP'den ihraç edilmişti!





İyi Partili Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfretti

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18 VİDEO ARŞİV