Lütfü Türkkan'ın yerine seçilen Erhan Usta kimdir? MHP'den ihraç edilmişti!

Lütfü Türkkan'ın istifası sonrasında seçime giden İyi Parti, Grup Başkanvekili olarak Erhan Usta'yı seçti. Peki Erhan Usta kimdir? İşte siyasi hayatı ve biyografisi...

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına ağır bir şekilde küfür etmesi hem siyaset cephesinden hem de sosyal medyada büyük tepki gördü.

Bunun üzerine Lütfü Türkkan'ın görevden alınması için çağrı yapıldı. Gelişmelerin ardından Türkkan önceki gün Meral Akşener'in talimatıyla görevi bıraktı.

Türkkan'ın görevi bırakmasının ardından yerine geçecek isim merak konusuydu.

Masadaki üç isimden biri olan Erhan Usta'nın İyi Parti Grup Başkanvekili olarak seçildiği açıklandı.

Usta, disiplin kurulu kararıyla MHP'den ihraç edilmişti. Peki Lütfü Türkkan'ın yerine seçilen Erhan Usta kimdir? İşte siyasi hayatı ve biyografisi...

İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ERHAN USTA KİMDİR?

Türk bürokrat ve siyasetçi olan 55 yaşındaki Erhan Usta, 17 Temmuz 1966 tarihinde Havza, Samsun'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Havza'da tamamlayan Erhan Usta, lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden de mezun olduktan sonra ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı.

İyi seviyede İngilizce bilen Erhan Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.

BULUNDUĞU GÖREVLER

Halen Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam eden Erhan Usta, Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 sene süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçildi.

11 Ekim 2016 tarihi itibarıyla MHP grup başkanvekilliği görevini yürüttü.

MHP'DEN İHRAÇ EDİLMESİ

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, 2019 Aralık ayında yaptığı açıklamada “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” diyerek Samsun’da 7 belediye istediklerini ancak AKP’nin 2 belediye verdiğini söylemişti.

AKP İl Başkanı Hakan Karaduman da bu sözlere “MHP'nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce hatırladığım kadarıyla 5 ilçe yönettiler” diye yanıt vermişti.

Bu gelişmelerin ardından MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alınmış Samsun Milletvekili Erhan Usta da Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

MHP yönetimi tarafından Merkez Disiplin Kurulu´na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, kararı “Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım” diye değerlendirmişti.

İYİ PARTİ DEVRİ

Usta yaşananlar üzerine istifa etmiş, daha sonra İYİ Parti'ye katılmıştı.

Erhan Usta, Lütfü Türkkan'ın istifası üzerine İyi Parti vekillerince yapılan seçimin ardından grup başkanvekili görevine getirildi.