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    Lviv’de konserli Rusya protestosu

    Ukrayna'nın Lviv kentinde, Rusya'nın saldırılarına tepki göstermek isteyen sanatçılar, iki ayrı meydanda verdikleri konserlerle “milyonlar tek yürek” mesajı verdi.
    • AA
    • 16.03.2022 - 19:10
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    Lviv’de konserli Rusya protestosu

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkede sivil protestolar da sürüyor.

    Rusya'nın saldırıları Lviv’de konserlerle protesto edildi.

    Rynok Meydanı ile Svobody Caddesi’nde, Lviv Senfoni Orkestrası ve Mikola Lisenko Müzik Akademisinin düzenlediği etkinlikleri Lvivliler alkışlarıyla destekledi.

    "DÜNYAYA SÖYLEYECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR"

    Korodaki sanatçılardan Victoriai, seyircilerin verdiği desteğe ilişkin memnuniyetini dile getirerek, “Tüm dünyaya Ukrayna’nın ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedik. Ayrıca bizim köklü bir kültürümüz var. Dünyaya söyleyecek çok şeyimiz var.” ifadelerini kullandı.

    Çok sayıda izleyici Ukrayna bayraklarıyla konserlere eşlik etti, bazıları da tarihi anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

    Lviv’de konserli Rusya protestosu #1

    Lviv’de konserli Rusya protestosu #2

    Lviv’de konserli Rusya protestosu #3

    Lviv’de konserli Rusya protestosu #4


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