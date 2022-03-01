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    Lviv'de trenle tahliyeler sürüyor

    Rus güçlerinin harekatı sürerken, ülkenin birçok kentinden Lviv'e gelen insanlar tren ile tahliye bekliyor.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 09:10
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    Lviv'de trenle tahliyeler sürüyor

    Rusya'nın işgali 6'ncı gününde devam ediyor.

    Ukrayna'nın batısında bulunan Lviv kentinde ise tahliyeler trenle gerçekleştiriliyor.

    TAHLİYE BEKLENİYOR

    Savaş nedeniyle ülkenin birçok bölgesinden tahliye için gelen kişiler, Lviv Tren Garı'nda bekliyor.

    Burada bulunan trenlerle Romanya, Polonya ve Macaristan sınırlarına doğru götürülecek binlerce kişi, çevrede gönüllüler tarafından kurulan yardım çadırlarından ise yemek, su, çay ve kahve gibi ihtiyaçlarını da temin edebiliyor.

    Lviv de trenle tahliyeler sürüyor #1

    Lviv de trenle tahliyeler sürüyor #2

    Lviv de trenle tahliyeler sürüyor #3


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