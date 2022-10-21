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    Maaş bordrosuna nasıl bakılır? 2022 Özel veya kamu maaş bordrosu sorgulama!

    Maaş bordrosuna nasıl bakılacağı merak edilip sorgulanıyor. Her maaş döneminde 2 adet maaş bordrosu düzenlenmekte ve bunlardan birisi çalışanda biri işverende bulunmaktadır. Peki nasıl sorgulanır?
    • 21.10.2022 - 18:02
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    Maaş bordrosuna nasıl bakılır? 2022 Özel veya kamu maaş bordrosu sorgulama!

    Maaş bordrosuna ulaşmak isteyenler "Maaş bordrosuna nasıl bakılır?" sorusunu merak ediyor. Kamuda çalışmakta olan ve ayın 14'ünde maaş alan işçiler tarafından e-Devlet üzerinden bordrolara erişebiliyor. Ayrıca özel sektörde çalışan kişiler ise insan kaynakları aracılığıyla maaş bordrosuna erişebiliyor. İşte maaş bordrosu sorgulama sayfası!

    e-Devlet üzerinden maaş bordrosu nasıl sorgulanır?

    İlk olarak www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapmak gerekmekte. Ardından e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk  olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz seneyi seçmelisiniz. İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçmelisiniz. Son olarak ise 'Sorgula' butonunu kullanarak sorgulamak istediğiniz bordronuza erişebilirsiniz.

    Maaş bordrosunun çıktısı nasıl alınır?

    Yaptığınız bu adımlardan sonra bordro sayfasında, çıktısını almak istediğiniz bordroyu seçtikten sonra aynı sayfada bulunan "Yazdır" butonuna tıklayarak 2021 Temmuz ayı maaş bordrosa ulaşmanız mümkün olmakta.


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