Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı, engelli ve yaşlı aylıkları...

Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı, engelli ve yaşlı aylıkları...

Engelli aylığı ve yaşlılık maaşı alanlar, ödemelerin Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki maaşlar bayramdan önce ödenecek mi? İşte ayrıntılar...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, maaş ödemeleri de merak konusu oldu.

Başta emekliler olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti alanlar, "maaşlar bayramdan önce yatar mı" sorusunu gündeme taşıdı.

Bu sene 2 Mayıs'a denk gelen Ramazan Bayramı'nda SGK ve Bağkur emeklileri maaşlarını çoktan almış olacak. Ancak ayın ilk günlerinde ödenen emekli sandığı emeklileri için erken ödeme olacak mı merak ediliyor.

Öte yandan 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ödemesi alanlar da maaşların erken yatıp yatmayacağını sorguluyor.

Peki maaşlar bayram öncesi yatacak mı? Bağkur, engelli, yaşlı aylıkları ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...

Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ödemlerinde yığılmanın önüne geçmek için emekli aylık ödemelerini farklı günlerde gerçekleştiriyor.

4/c kapsamında (Emekli Sandığı) emekli olan kişiler her ayın 1 – 5'i arasında maaş ödemelerini alırken, SSK ve Bağ Kur emeklileri için 17 ve 28 arasında ödeme gerçekleştiriliyor.

Emekli vatandaşların emekli maaşları eğer cumartesi gününe denk geliyorsa cuma günü, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü alırlar.

Bu yıl 2 Mayıs'a denk gelen Ramazan Bayramı için SGK ve Bağkur emeklileri maaşlarını almış olacak.

Henüz resmi bir açıklama gelmese de, önceki yıllarda emekli maaşları bayramlardan önce ödenmişti.

Emekli sandığı emeklileri için ise, maaşların bu sene bayrama denk gelmesi nedeniyle erken ödeme talimatının verilmesi bekleniyor.

Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı?

Engelli ve evde bakım maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği hususunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz bayram öncesi maaşlar hesaplara aktarılmıştı. Benzer bir kararının bu bayram da alınması bekleniyor.



