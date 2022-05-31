Maaşları etkileyecek! 2022 Mayıs ayı enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç? Enflasyon farkı...

TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki 2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

Emekli zammı, memur zammı, enflasyon farkı ile maaş hesabı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde milyonlarca vatandaşın gelirini etkileyecek Mayıs ayı enflasyon oranı TÜFE, netleşecek.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarını takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…

2022 Mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Haziran günü saat 10.00'da açıklanacak.

Zamlar netleşiyor

2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti.

2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak.

Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.