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    Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı

    Resmi Gazete'de yayınlanan büyükelçi görevlendirmeleri neticesinde Türkiye'nin Macaristan Büyükelçiliğine Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 14:57
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    Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı

    Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Bu karara göre Türkiye'nin Macaristan Büyükelçiliğine Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı.

    "Var gücümüzle çalışacağız"

    Ekşioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanımız @MevlutCavusoglu ’nun takdirleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ’ın tensipleriyle Macaristan nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak atandım." ifadelerini kullandı.

    Ekşioğlu ayrıca, "Dostane ve yakın ilişkilerimizi daha da geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız." mesajını verdi.

    Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı #1

    Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı #2


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