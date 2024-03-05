Macaristan, Mark Rutte’nin adaylığına destek vermeyecek Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin NATO Genel Sekterliği adaylığını desteklemeyeceklerini açıkladı.

İHA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle görev süresinin 2 kez uzatılmasının ardından 1 Ekim'de görevi sona erecek.

2014 yılından bu yana NATO Genel Sekreterliği görevini yürüten Stoltenberg’in yerine ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin gelmesi bekleniyor.

Macaristan destek vermeyecek

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın desteğini alan Rutte’ye, Macaristan’dan destek çıkmadı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugün düzenlediği basın toplantısında, Macaristan hükümetinin Rutte’yi NATO Genel Sekteri olarak desteklemeyeceklerini açıkladı.

"Kesinlikle desteklemiyoruz"

Szijjarto, “Daha önce Macaistan’a diz çöktürmek isteyen bir kişinin NATO Genel Sekreterliğine seçilmesini kesinlikle desteklemiyoruz.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)