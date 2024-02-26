Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
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İsveç'in NATO üyeliği önündeki son engel de ortadan kalktı..

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yakarak, TBMM'de oyladığı kararın ardından İsveç lehine bir açıklama da Macaristan'dan geldi.

İsveç'e Macaristan'dan NATO onayı

Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini oy birliğiyle kabul etti.

Haberi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında şu ifadelerle duyurdu:

Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO'ya üyeliğini onayladı.

Macaristan Başbakanı Orban 'destekliyoruz' demişti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, hükümet olarak İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini belirtmişti.

"Bugün tarihi bir gün"

Karar sonrası İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise şunları söyledi:

Bugün tarihi bir gün. Şu anda tüm NATO üyesi devletlerin parlamentoları, İsveç'in NATO'ya üyeliği lehinde oy kullandı. İsveç, Avrupa - Atlantik güvenliğine ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye hazır.

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"Hepimizi daha güçlü ve güvenli hale getirecek"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de kararın ardından şu açıklamaları yaptı:

İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve güvenli hale getirecek.