Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Szijjarto, "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun daveti üzerine Macaristan'ı ziyaret etti.

Fidan, başkent Budapeşte'de gerçekleştireceği ikili temaslar öncesi Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte önce saygı duruşunda bulunan Bakan Fidan, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitliğe çelenk bıraktı.

Şehitlik özel defterini imzaladı

Fidan, daha sonra şehitler için dua edilmesinden sonra şehitlik özel defterini imzaladı.

Törenin ardından ise iki mevkidaş baş başa görüşmeye geçti.

Basın toplantısı düzenlediler

İkili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığı toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Macar bakandan Türkiye'ye övgü dolu sözler geldi.

"Türkiye en güçlü ülkeler arasında yer alacak"

Szijjarto, Türkiye'nin yakın zamanda en güçlü ülkeler arasında yer alacağını vurguladı.

"Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük"

Toplantıda konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto şunları kaydetti:

Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür. Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak.

"Göz yummamız mümkün değil"

Daha sonra söz alan Haka Fidan'ın gündeminde ise İsveç'in NATO üyeliği ve Kuran-ı Kerim'e yönelik düzenlenen hadsiz eylemler yer aldı.

Kuran-ı Kerim'e saldırılarla ilgili konuşan Bakan Fidan, "Bu salgını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Bakan Fidan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

31 Mart'ta İslam dünyasının bu salgına dönüşen saldırılarla ilgili bir karar alacağını düşünüyorum. Avrupalı müttefiklerimizin hassasiyetlerinin artacağını inanıyoruz. Yakın zamana baktığımızda alınacak çok dersler var. Devlet gözetiminde kutsal kitaplara saldırılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Avrupalı devlet adamlarının da bir farkındalık yaratmaları gerektiğini düşünüyoruz. Kutsal kitapların aşağılanmasına göz yummamız mümkün değil.

İsveç'in NATO üyeliği

Hakan Fidan, İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: