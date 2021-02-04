Maçka Parkı’nda dikkat çeken kalabalık

Güneşli havayı fırsat bilen İstanbul halkı Maçka Parkı'na koştu. Parkta oluşan yoğunluk ise dikkat çekti.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış, yerini güneşli havaya bıraktı.

Sıcaklığın 17 derecelere yükselmesiyle kentte bahar havası yaşanırken, güneşi görenler Maçka Parkı'na akın etti.

MAÇKA PARKI DOLDU

Bazı vatandaşların parkta yürüyüş yaptığı görülürken, bazılarının ise çimlerin üzerinde oturduğu görüldü.

Yoğunluğun yaşandığı bölgede zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.