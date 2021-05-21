Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Binlerce taraftarın merakla araştırdığı maçlar ne zaman seyircili oynanacak sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. Peki maçlar ne zaman seyircili oynanacak? İşte detaylar..

Koronavirüs salgını nedeniyle maçlar, uzun zamandır seyircisiz olarak oynanıyor.

Kademeli normalleşmeye geçilmesi ve aşılama sürecinin hız kazanmasıyla birlikte binlerce spor sever, seyircisiz oynanan maçların akıbeti hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçlar ne zaman seyircili oynanacak? sorusuna yanıt verdi. Bu kapsamda taraftarlar, stadyumlara ne zaman seyirci alınacağını araştırmaya başladı.

Peki, Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

MAÇLAR NE ZAMAN SEYİRCİLİ OYNANACAK?

Kademeli normalleşme kararı ile birlikte stadyumlara seyirci kabul edilip edilmeyeceği gündemde merak edilen konular arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca taraftar ve sporcunun merakla beklediği konuya açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz." dedi.