Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Seyirci yasağı ne zaman bitecek? TFF son dakika açıklaması..

Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Seyirci yasağı ne zaman bitecek? TFF son dakika açıklaması..

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verilen futbol maçlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pandemi nedeniyle alınan kararlara göre spor müsabakalarına seyirci yasağı getirildi.

"Yerinde Karar Dönemi"ne geçiş ile birlikte futbol maçlarının seyircili oynanması durumu da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanması hakkında önemli açıklamlarda bulundu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği gelişmeler, yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki maçlar ne zaman seyircili oynanacak? İşte TFF son dakika açıklamaları..

MAÇLAR NE ZAMAN SEYİRCİLİ OYNANACAK?

Maçların seyircili oynanması ile ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1 Nisan'a kadar seyircili oynanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Nihat Özdemir'in açıklaması şu şekilde :

"1 Nisan'a kadar Türkiye'de seyircili maç oynanması söz konusu değil. 1 Nisan'dan sonrası için düşüneceğiz. Sağlık Bakanlığı ile görüşeceğiz bu konuyu. Şampiyonlar Ligi finali için de UEFA ile konuşacağız ve final maçının seyircili oynanması durumunda yüzde kaç kapasite ile oynayabileceğimizi konuşacağız."