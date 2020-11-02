Macron boykotları durdurmak için Arap basınını kullanıyor

Macron'un "İslam karşıtı tutumu ve Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması" nedeniyle Fransa'ya gelen boykot kararları sonrası, Macron harekete geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı konuşmaları tüm dünyada gündem konusu...

İslam dinini terörle ilişkilendiren Macron, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri, devlet kurumlarına ait binalara yansıtıp Fransa'da bu karikatürlere engel olmayacağını söyledi.

Müslüman dünyasından ise Macron'un Fransa'daki İslam karşıtlığına karşı tepkiler gelmeye başladı.

Macron'a tepki olarakTürkiye, Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas gibi birçok ülkede Fransa ürünlerine boykot geldi.

Macron'un açıklamalarının ardından, birçok ülkede Fransız markaları için boykot kampanyası başlatılırken, Müslüman halk da sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenlendi.

Gelen tepkilerin yoğunluğu karşısında daha fazla direnemeyen Macron söylemlerinden çark etti.

KARİKATÜRLERİ DESTEKLEMİYORUZ

Hakaret içerikli karikatürleri desteklemediklerini söyleyen Fransız lider, "Müslümanların, bu karikatürlerle karşı hislerini anlıyorum. Biz bu karikatürleri desteklemiyoruz. Bunların arkasında olduğum algısı oluşturdular fakat arkasında değiliz." ifadelerini kullandı.

EL CEZİRE'YE RÖPORTAJ VERDİ

Son olarak El Cezire'ye röportaj veren Macron, programa ait Arapça tweet atarak, "Son günlerde sosyal medyada duyduğum ve gördüklerimin çoğunun aksine ülkemizin hiçbir din ile sorunu yok. Bütün bu dinler topraklarımızda özgürce hareket eder. Fişleme yok: Fransa barışa ve birlikte yaşamaya kararlı." kıvırdı.