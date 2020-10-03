Macron İslam dinini hedef aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam'ın, tüm dünyada kriz içerisinde olduğunu belirterek bu konuda tavizsiz adımlar atacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Yvelines bölgesindeki Les Mureaux komününde “ayrılıkçılık” üzerine düzenlenen bir toplantıya katıldı

Macron, burada yaptığı konuşmada İslam dinini hedef alarak "İslam'ın tüm dünya için sorun" olduğunu söyledi.

Macron daha sonra İslam'a karşı Fransa'nın laik değerlerinin korunmasını hedefiyle hazırlanan yeni bir plan açıkladı.

"HİÇBİR TAVİZ VERİLMEYECEK"

Macron, Fransa'da dinin eğitim ve kamu sektöründen çıkartılması için yeni adımlar atılacağını ve bu anlamda 'hiçbir taviz' verilmeyeceğini belirterek

"İslam, sadece kendi ülkemizde değil, bugün dünyanın her yerinde kriz içerisinde olan bir din" dedi.

Macron daha sonra, aralık ayı içerisinde din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören 1905 yılına ait yasal düzenlemenin güçlendirilmesi için yeni bir tasarıyı gündeme getireceklerini de sözlerine ekledi.

LAİKLİK BİZİM ÇİMENTOMUZ

Macron, "Laiklik, birleşik Fransa'nın çimentosudur" diye konuşarak

İslam'ı dış güçlerin etkisine karşı 'özgürleştirmeyi' amaçladıklarını da vurguladı.