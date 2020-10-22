Macron: Karikatürlerden vazgeçmeyeceğiz

Macron, cinayete kurban giden öğretmen için düzenlenen törende Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceğiz dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hedefinde yine Müslümanlar var...

Fransa'da geçen hafta başı kesilerek öldürülmüş halde bulunan öğretmen için başkent Paris'te anma töreni gerçekleştirildi.

Paris'teki Sorbonne Üniversitesinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlar, çok sayıda siyasetçi ve öğretmenin ailesi katıldı.

Macron, burada yaptığı konuşmada, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin unutulmayacağını söyledi.

KARİKATÜRLERE DEVAM EDECEĞİZ

Paty'nin hayatı ve kişiliği hakkında bilgi veren Macron, Paty'nin Kur'an okuduğunu ve İslam medeniyeti ile ilgilendiğini ileri sürdü.

Macron, özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Samuel Paty'nin 'Cumhuriyeti özümsediği için' öldürüldüğünü söyleyen Macron, "Paty, İslamcılar geleceğimizi istediği için öldürüldü. Çünkü biliyorlar ki onun gibi sessiz kahramanlar olduğu sürece asla geleceğimize sahip olamayacaklar" dedi.

HAKARET KARİKATÜRLERİ

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo,Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayınladı.

Paylaşılan karikatürlerde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." cümlesi yer aldı. Karikatürde "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.