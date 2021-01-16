Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
272.806
-3.94%
EXEN Coin
12.40
5.89%
-0ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu -0 C
    Macron: Türkiye Avrupa'nın istikrarına katkı sağlayacak

    Macron: Türkiye Avrupa'nın istikrarına katkı sağlayacak

    Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta Türkiye’nin katkılarıyla istikrarın 2021 yılında Avrupa kıtasına dönmesini beklediğini belirtti.
    • AA
    • 16.01.2021 - 05:06
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 06:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    L'Opinion gazetesinin özel haberine göre, o dönem koronavirüse yakalanan Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Aralık'ta kendisine gönderdiği "geçmiş olsun" mektubuna cevaben yazdığı mektupta samimi ifadeler kullandı.

    İYİ DİLEKLERİNİ İLETTİ

    Mektuba Türkçe olarak "Değerli Tayyip" hitabıyla başlayan Fransa Cumhurbaşkanı, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini iletti.

    Koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele gerektiği konusunda Erdoğan'a katıldığını ifade eden Macron, bu konuda ve özellikle Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin geleceğini görüşmekten memnun olacağını bildirdi.

    Macron: Türkiye Avrupa nın istikrarına katkı sağlayacak #1

    "AVRUPA'NIN İSTİKRARI TÜRKİYE'NİN KATKILARIYLA OLACAK"

    "Umarım ki 2021 yılı Avrupa kıtasına Türkiye'nin olumlu katkılarıyla istikrarın döndüğü yıl olacak." ifadesine yer verdi.

    İki liderin yakın tarihte video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

    Macron: Türkiye Avrupa nın istikrarına katkı sağlayacak #2

    "15 AYLIK ARADAN SONRA İLİŞKİLER YUMUŞADI"

    Haberde ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasının başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mevkidaşının görüşme talebini reddettiğinden bahsedilirken 15 aylık gerginliğin ardından Aralık 2020 ortalarında ilişkilerin yumuşamaya başladığına işaret edildi.

    Macron, Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek istiyor / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Macron: Türkiye Avrupa nın istikrarına katkı sağlayacak #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir