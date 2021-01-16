Macron: Türkiye Avrupa'nın istikrarına katkı sağlayacak

Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta Türkiye’nin katkılarıyla istikrarın 2021 yılında Avrupa kıtasına dönmesini beklediğini belirtti.

L'Opinion gazetesinin özel haberine göre, o dönem koronavirüse yakalanan Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Aralık'ta kendisine gönderdiği "geçmiş olsun" mektubuna cevaben yazdığı mektupta samimi ifadeler kullandı.

İYİ DİLEKLERİNİ İLETTİ

Mektuba Türkçe olarak "Değerli Tayyip" hitabıyla başlayan Fransa Cumhurbaşkanı, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini iletti.

Koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele gerektiği konusunda Erdoğan'a katıldığını ifade eden Macron, bu konuda ve özellikle Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin geleceğini görüşmekten memnun olacağını bildirdi.

"AVRUPA'NIN İSTİKRARI TÜRKİYE'NİN KATKILARIYLA OLACAK"

"Umarım ki 2021 yılı Avrupa kıtasına Türkiye'nin olumlu katkılarıyla istikrarın döndüğü yıl olacak." ifadesine yer verdi.

İki liderin yakın tarihte video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

"15 AYLIK ARADAN SONRA İLİŞKİLER YUMUŞADI"

Haberde ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasının başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mevkidaşının görüşme talebini reddettiğinden bahsedilirken 15 aylık gerginliğin ardından Aralık 2020 ortalarında ilişkilerin yumuşamaya başladığına işaret edildi.

Macron, Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek istiyor / HABERİ İÇİN TIKLAYIN