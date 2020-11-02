Macron: Türkiye Fransa’ya saygı duymalı

İslam karşıtı sözleriyle dünya çapında tepki toplayan ve en sert tepkiyi Türkiye’den alan Fransız Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi Fransa’ya saygı göstermeye çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son günlerde yaptığı İslam karşıtı konuşmalarla hedef tahtasına oturdu.

Hz. Muhammed’i hedef alan karikatürleri savunmasının ardından dünya çapında birçok ülke tarafından Fransız ürünlerinin boykot edilmesiyle gelinen süreçte geri adım atmaya başlayan Fransız Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısını diline doladı.

"BOYKOT ÇAĞRISINI DEĞERSİZ BULUYORUM"

Katarlı El Cezire televizyonuna verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot açıklamasından tedirgin olduğu gözlenen Macron, Erdoğan’ın boykot çağrısının kabul edilemez olduğunu söyledi.

El Cezire’ye yaptığı açıklamada, “Hz. Muhammed'in karikatürlerinin yayınlanmasına karşı Türkiye’nin yürüttüğü Fransız ürünlerini boykot etme kampanyasını değersiz ve kabul edilemez buluyorum.” ifadelerini kullanan Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili de hadsiz ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN FRANSA'YA VE AB'YE SAYGI DUYMALI"

Macron ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kavgacı bir tutum benimsediğini iddia ederek, işlerin sakinleşerek rayına oturmasını dilediğini belirtti. Erdoğan’ın “yalan söylememesini” dilediğini söyleyen Macron, kullandığı küstah ifadelerle oldukça tepki çekti.

Macron,“Türkiye bize saygı duymalı. Erdoğan Fransa’ya, AB’ye ve değerlerine saygı duymalı. Erdoğan AB’ye karşı tek taraflı eylemlere son vermeli.” ifadelerini kullandı.