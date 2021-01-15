Macron, Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek istiyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a el yazısıyla bir mektup yazdığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye-Fransa ilişkilerine yönelik kendisine sorulan soruları da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Fransa'yla ilişkilerin Müslümanlara yönelik saldırılarla birlikte gerildiğini söyledi.

"BİZİM KUTSALIMIZA GELİNCE, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DİYORLAR"

Bakan Çavuşoğlu, "Fransa ile ilişkilerimiz, Peygamber efendimize ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, devlet binalarında afişlerin asılması ve bunların, ifade özgürlüğü gibi nitelendirmesinden sonra gerildi. Biz de cevaplarımızı verdik. Kendi milli eğitim bakanlarıyla ilgili bir iki karikatür olunca onları hemen yasakladılar. Ama bizim kutsalımıza gelince 'ifade özgürlüğü' diyorlar." açıklamasında bulundu.

YOL HARİTASI İZLENECEK

Fransa ilişkilerinde bir yol haritası üzerinde mütabık kalmaya yönelik anlaşmaya varıldığını belirten Çavuşoğlu, "En son Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile yaptığımız görüşmede 'Bir yol haritası üzerinde çalışalım' diye mutabık kaldık.." dedi.

MACRON'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP

Macron'un el yazması bir mektupla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iletişime geçtiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şu açıklamalarla devam etti:

"Sonra Cumhurbaşkanımız, Sayın Macron'a bir 'geçmiş olsun' mektubu gönderdi ve yeni yılını tebrik etti. Ve arkasından Fransızlar '4 alanda istişarelere başlayalım' diye bize geri döndüler, biz de 'Tamam' dedik.

ÖNCE TELEFON VE VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

İki gün önce de Macron'un mektubunu aldık, gayet olumlu. İlişkileri geliştirme isteği, Türkiye'ye atfettikleri önemin yanı sıra Avrupa için Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan, güzel, pozitif, hatta hitabı Türkçe bir mektup aldık.

Cumhurbaşkanımız da 'Memnuniyetle görüşürüz' dedi. Önce video konferans ve telefon görüşmesinden bahsediliyor."





4 ALANDA İSTİŞARE YAPILACAK

Yol haritasının kapsamını dört madde halinde anlatan Çavuşoğlu, bunları 'ikili düzeyde istişareler', 'terörle mücadele', 'Suriye ve Libya dahil bölgesel konular' ve 'eğitim iş birliği' olarak sıraladı.

Çavuşoğlu, gazetecilerin "Türkiye'den imam gönderilmesini kısıtlayacak yasa hazırladılar." şeklindeki hatırlatması üzerine de şunları kaydetti:

"İmam eğitme konusunda onlara teklifimiz vardı. Strazburg'da bir ilahiyat fakültesinin açılması, Fransa'da ve bazı Avrupa ülkelerinde görev yapacak imamların burada yetiştirilmesi yönünde. Biz gerçek İslam'ı öğretiyoruz. Bizimle iş birliği yapmak herkesin faydasınadır."