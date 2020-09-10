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    Macron: Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istiyoruz

    Macron: Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istiyoruz

    Emmanuel Macron, "Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istiyoruz açıklamasında" bulundu
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 22:09
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 22:09
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    Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi.

    Korsika'da düzenlenen MED-7 toplantısında ortak bildiri yayımlandı. Ortak bildiride "Yunanistan ve Rum kesimine desteğimizi yineliyoruz" denildi.

    "TÜRKİYE İLE İYİ NİYET ÇERÇEVESİNDE YENİDEN GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ"

    Toplantı sonrası açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" dedi.

    Macron: Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istiyoruz #1

    DAHA ÖNCE ORTAMI GERECEK BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

    Macron, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

    Macron, yaptığı açıklamada "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı." ifadelerini kullandı.

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