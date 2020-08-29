Macron: Türkiye'ye kırmızı çizgileri gösterdik

Emmanuel Macron, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değinirken, Türkiye'nin faaliyetlerine karşı 'sert bir duruş sergilediğini ve kırmızı çizgileri çizdiğini' söyledi.

Bugün Gzetecilere açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilime değindi. Macron, Fransa'nın yaz aylarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı 'sert bir duruş sergilediğini ve kırmızı çizgileri çizdiğini' söyledi. Macron, Ankara "Kelimelere değil eylemlere saygı gösteriyor" dedi. "TÜRKLER YALNIZCA EYLEMLERE SAYFI GÖSTERİYOR"

Mesele Akdeniz'in egemenliğine geldiğinde, fiiliyatta ve sözlerimde tutarlı olmalıyım. Size, Türklerin yalnızca bunu dikkate alıp buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Eğer söyledikleriniz sözde kalır ve harekete geçmezseniz... Fransa'nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu kırmızı çizgi politikasıdır. Suriye'de de bunu yaptım. BİR DONANMA GÖNDERMEDİK Orantılıydı. Bir donanma göndermedik. Münhasır ekonomik bölgelere veya AB üyesi iki ülkenin egemenliğine saldıran bir ülke... Türkiye'nin son yıllardaki stratejisini bir NATO müttefikinin stratejisi olarak görmüyorum.

Fransa ağustos ayı ortasında iki savaş gemisini ve iki Rafale savaş jetini Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarını engellemek için Yunanistan'ı desteklemek için bölgeye yollamıştı.



