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    Macron'dan, telefonda görüştüğü Putin'e ateşkes çağrısı

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e acil ateşkes uygulanması gerektiğini söyledi.
    • AA
    • 28.02.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 18:44
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    Macron'dan, telefonda görüştüğü Putin'e ateşkes çağrısı

    Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişi devam edevam ediyor.

    Sahada savaş sürerken ülkelerin diplomasi trafiği de sürüyor.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

    ATEŞKES ÇAĞRISI

    Emmanuel Macron, görüşmede Putin'den sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik saldırıların durdurulması, sivil altyapının tamamının korunması ve kara yollarının ve özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'in güneyindeki araç yolunun güvenliğinin sağlanmasını istedi.

    Görüşmede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini, sivil nüfusun korunmasını ve insani yardımların ulaşımının sağlanmasını talep eden Macron, Putin'e gelecek günlerde temas halinde kalmayı önerdi. Putin de bunu kabul etti.

    ZELENSKİY'Yİ DE ARADI

    Macron, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son saatlerde birçok telefon görüşmesi yaptı.

    Emmanuel Macron, Putin ile Zelenskiy'nin talebi üzere telefonda görüştü, ardından Zelenskiy'yi bilgilendirdi.

    Macron dan, telefonda görüştüğü Putin e ateşkes çağrısı #1

     

    Macron dan, telefonda görüştüğü Putin e ateşkes çağrısı #2


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