Madagaskar'da gözaltına alınan Türk insani yardım görevlisi serbest kaldı Madagaskar'da gözaltına alınan ve 56 saat gözetimde tutulan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel'in serbest bırakıldığı açıklandı.

AA

Gönüllü Vesileler Derneği, bir açıklama yaparak, geçen hafta Toliara'da gözaltına alınan Türk insani yardım görevlisi Ahmet Temel'in savcılıkta ifade vermesinin ardından serbest kaldığını duyurdu.

Temel'in Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliği'nin sürecin hukuki zeminde ilerlemesi adına yerel makamlarla yaptığı girişimler neticesinde serbest kaldığı bildirildi.

BÜYÜKELÇİLİK DEVREYE GİRDİ

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükelçi Çubukçu, Madagaskar Dışişleri Bakanı Rafaravavitafika Rasata'nın durumu bizzat takip ettiğini ve yerel makamlarla görüşmeler yaptığını, halkın desteğinin de önemli olduğunu dile getirdi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Temel ise gözaltında geçirdiği süreçte serbest bırakılması için faaliyet yürüten Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi İshak Ebrar Çubukçu ve Ateşe Furkan Bilkay'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ KARAKOLUN ÖNÜNDE GÖSTERİ YAPMIŞTI

Madagaskar'da 5 yıldır faaliyetlerine devam eden Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Temel, 17 Ağustos'ta başkente 900 kilometre mesafedeki Toliara'da 6 kişilik insani yardım gönüllüsü ekibiyle bir dizi yardım çalışması yürüttüğü sırada savcılık emriyle gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliği, Temel'in serbest bırakılması için devreye girerken gözaltı süresinin uzaması sebebiyle bölgede yürütülen insani yardım faaliyetleri durmuştu.

Bölgede yardım yapılan ihtiyaç sahipleri Temel'in tutulduğu karakolun önüne gelerek gösteri yapmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)