Maden faciası sonrası çalışmalar devam ediyor: Bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da altın madenindeki toprak kayması sonrası yapılan incelemelerde, bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı duyuruldu.

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AA

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının 6. gününde çalışmalar devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"Yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı"

Maden kazasının ardından Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın ve genel müdürlerin koordinesindeki 8 teknik ekibin çalışmaları titizlikle sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderiliyor. Yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı." bilgisi verildi.

"Yeraltı sularında ağır metaller bakımından da herhangi bir olumsuzluk yok"

Alınan numunelerin, bakanlığa ait Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı, Çevre Referans Laboratuvarı ve yetkili laboratuvarlarda analiz edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yürütülen çalışmalarda bölgedeki yeraltı suyu gözlem kuyularında, kazadan önce de yürütülen izleme sonuçları ile kazadan sonra yapılan analiz sonuçları da karşılaştırıldı. Analizde yeraltı sularında ağır metaller bakımından da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı."

Siyanür kaynaklı bir olumsuz tespit edilmedi

Açıklamada, bakanlık teknik ekiplerinin bölgedeki hava kalitesini 6 izleme istasyonunda sürekli takip ettiği, yapılan incelemelerde hava kalitesinde de siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi.

Bölgeye akan sıvının transferine başlandı

Öte yandan bölgedeki toprak kayması sonucu akan malzemenin geçici olarak depolanacağı alanların belirlendiği, geçirimsizliğin sağlanması amacıyla bakanlık gözetiminde çalışma yapılarak, mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlandığı, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana transferine başlandığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)