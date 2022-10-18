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Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı
Maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemeler kalıcı hale getirilecek.
- 18.10.2022 - 10:13
- Güncelleme : 18.10.2022 - 10:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden kazalarında yaşamını yitiren işçilere yönelik mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı olması yönünde talimat verdi.
MKYK’da ayrıca yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararı alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
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