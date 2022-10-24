Petrol
91.44
0.11%
Euro
18.3814
0.28%
Dolar
18.6017
0.11%
Altın
986.88
-0.36%
Borsa
3978
1.09%
Bitcoin
365.432
-0.72%
BTXN Coin
10.42
-1.04%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Maden işçilerinin ailelerine mali destek paketi torba yasaya eklendi

    TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklifine eklenen mali destek paketine göre, iş kazası sonucu ölen madencilerin her türlü borçları silinerek ailelerine aylık bağlanacak.
    • 24.10.2022 - 23:44
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 23:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maden işçilerinin ailelerine mali destek paketi torba yasaya eklendi

    Bartın Amasra'da yaşanılan ve 41 maden işçisinin ölümüne neden kaza sonrası  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce maden kazasında hayatını kaybedenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat vermişti.

    Erdoğan ayrıca maden kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin de bir an önce Meclis'e getirilmesini istemişti.

    Talimat sonrası ilgili bakanlıklar çalışmalarını tamamladı.

    Madencilere yönelik hazırlanan kanun teklifinin 2003'ten sonraki tüm maden kazalarında hayatını kaybedenleri kapsayacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmayı TBMM'ye gönderdi.

    Hayatını kaybeden madencilerin tüm borçları silinecek

    Paket, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklife eklendi.

    Teklife göre; iş kazası sonucu ölen maden işçisinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek.

    Ailelerine aylık bağlanacak

    Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

    Maden işçilerinin ailelerine mali destek paketi torba yasaya eklendi #1

     


    AK Partili Mustafa Açıkgöz'ün ziyaret ettiği Kezban Teyze'den Erdoğan'a dua
    Gündem

    AK Partili Mustafa Açıkgöz'ün ziyaret ettiği Kezban Teyze'den Erdoğan'a dua

    Pogba itirafı: Futbolu bırakmayı düşündü
    Dünyadan futbol

    Pogba itirafı: Futbolu bırakmayı düşündü

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir