Maden işçilerinin ailelerine mali destek paketi torba yasaya eklendi

TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklifine eklenen mali destek paketine göre, iş kazası sonucu ölen madencilerin her türlü borçları silinerek ailelerine aylık bağlanacak.

Bartın Amasra'da yaşanılan ve 41 maden işçisinin ölümüne neden kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce maden kazasında hayatını kaybedenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat vermişti.

Erdoğan ayrıca maden kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin de bir an önce Meclis'e getirilmesini istemişti.

Talimat sonrası ilgili bakanlıklar çalışmalarını tamamladı.

Madencilere yönelik hazırlanan kanun teklifinin 2003'ten sonraki tüm maden kazalarında hayatını kaybedenleri kapsayacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmayı TBMM'ye gönderdi.

Hayatını kaybeden madencilerin tüm borçları silinecek

Paket, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklife eklendi.

Teklife göre; iş kazası sonucu ölen maden işçisinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek.

Ailelerine aylık bağlanacak

Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.