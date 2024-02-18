Maden işletmelerine 2023 yılında 1 milyarı aşkın ceza kesildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından maden sahalarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 1 milyar 260 milyon TL idari para cezası uygulanırken, 2 bin 421 faaliyet durduruldu.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Uygulamanın yapıldığı alanlardan biri de maden sahaları.

Bakanlık'tan alınan bilgiye göre, maden sahalarındaki denetim MAPEG tarafından gerçekleştiriliyor.

8 bin 828 denetim yapıldı

Madencilik faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilirse, para cezası veya faaliyet durdurma işlemi uygulanıyor.

Bu kapsamda MAPEG, 2023'te maden ruhsat sahalarına ilişkin 8 bin 828 denetim yaptı.

1 milyar 260 milyon liralık ceza uygulandı

Maden sahalarında gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 1 milyar 260 milyon liralık idari para cezası uygulandı.

2 bin 421 faaliyet durduruldu

Tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 2 bin 421 faaliyet durdurma işlemi kararı verildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin tartışmalar devam ederken, madencilik faaliyetinin yapılabildiği alanlar da tekrar gündeme geldi.

Madenciliğin yasak olduğu bölgeler

Türkiye'de 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanlarıyla 1. derece askeri yasak bölgelerde maden araması yapılmasına izin verilmiyor.

Yaban hayatı koruma geliştirme alanlarıyla milli parklar da madenciliğin yasak olduğu yerler arasında bulunuyor.

Madencilik faaliyetlerine izin verilmeyen diğer bölgeler ise kesin korunacak hassas alanlar, kıyı kanununa göre korunması gereken alanlar, kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgeleri, tabiat koruma alanları, özel çevre koruma bölgeleri, korunması gerekli kültür varlıkları, nitelikli doğal koruma alanları ve tabiat parkları yer alıyor.

Son olarak Erzincan'da gerçekleşen maden faciasında sonrası verilecek ceza merak konusu oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)