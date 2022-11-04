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    Maden kazasında şehit sayısı yükseldi

    Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amasra'daki maden kazasında yaralanan ve 3 haftadır tedavi gören işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
    • 04.11.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 15:49
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    Maden kazasında şehit sayısı yükseldi

    Türkiye, 14 Ekim akşamı Bartın'daki maden ocağında yaşanan grizu kaynaklı patlamayla sarsıldı.

    Yaşanan acı olayda 11 işçi yaralanırken 41 işçi ise hayatını kaybetmişti.

    Yaralılar için devletin tüm imkanları seferber edildi.

    Acı haber geldi

    Durumu ciddi olan 6 işçi, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

    Buradaki umutlu bekleyişin ardından bir acı haber daha geldi.

    Şehit sayısı 42'ye yükseldi

    Konuya ilişkin açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptı.

    Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

    Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor.

    Maden kazasında şehit sayısı yükseldi #1


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