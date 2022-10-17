Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, "Samimi, arkadaşlarıyla şakalaşması, gülmesi hiç aklımdan çıkmıyor." dedi.

Türkiye, Bartın'daki faciada kaybettiği 41 madenciye ağlıyor...

14 Ekim akşamı maden ocağında grizu kaynaklı yaşanan patlamanın ardından işçilerin aileleri bölgeye akın etti.

Saatler süren umutlu bekleyişin ardından 41 işçinin şehit haberi yürekleri dağladı.

Genç, bekar ve 5 günlük baba olan işçilerin vefatının ardından geriye acı dolu feryatlar kaldı.

2019 yılında dede mesleğine başladı

Patlamada 22 yaşındaki oğlu Rahman Özçelik'i kaybeden baba Yusuf Özçelik, evladını gülen yüzüyle yad ediyor.

Maden ocağında çalışmak için başvuru yapan genç Özçelik, Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Makaracı köyünden 5 kişiyle 2019 yılında dede mesleği madenciliğe başladı.

4 arkadaşıyla birlikte şehit oldu

Üç yıldır TTK Amasra Müessesesinde çalışan Özçelik, köyünden 4 arkadaşıyla 14 Ekim'de maden ocağındaki patlamada hayatını kaybetti.

AA'nın aktarımına göre; genç şehitten geriye ise esprili kişiliği ve samimiyeti kaldı.

Maden ocağında şehit olan oğlunu gülen yüzüyle yad ediyor VİDEO



"Gülmesi hiç aklımdan çıkmıyor"

Baba Yusuf Özçelik, oğlu Rahman'ın neşeli biri olduğunu belirterek, "Samimi, arkadaşlarıyla şakalaşması, gülmesi hiç aklımdan çıkmıyor. Oğlum diye demiyorum ama kimselerle herhangi bir sıkıntısı yoktu, işine gider gelirdi." dedi.

"Önlemlerin alınmasını diliyoruz"

Maden ocağında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Özçelik, "Öncelikle memleketimizin başı sağ olsun. 41 şehidimize ayrı ayrı rahmet diliyorum. Ölenler öldü, bunların geri dönüşü yok. Önlemlerin alınmasını diliyoruz, mutlaka uygulansın." ifadesini kullandı.

"Köyümüzde 4 şehit var"

Babasının da Zonguldak'ta önceden madencilik yaptığını dile getiren Özçelik, "Amca oğlu da madenciydi. Benim de amca oğlum halen devam ediyor madenciliğe. Köyümüzde 4 şehit var. Köyde kurada çıkan 5 kişiden 4'ü şehit oldu." diye konuştu.