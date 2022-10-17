Maden sahasındaki teknik cihazlar incelemeye alındı

Patlamanın yaşandığı maden sahası bölgesinde delil niteliği taşıyan tüm teknik cihazlar toplandı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için de görevli savcı sayısı 6'ya çıkarıldı.

Bartın'daki maden sahasında patlamaya ilişkin çalışmalar sürüyor.

41 işçinin şehit olduğu, 11 işçinin de yaralı olarak kurtulduğu olay, yürekleri dağladı.

Olaydan geriye ise gözü yaşlı aileler kaldı.

Görevli savcı sayısı 6'ya çıkarıldı

Tüm türkiye'nin odaklandığı olayla ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, hareket geçerek geniş çaplı bir çalışma başlattı.

İlk önce 3 savcı olayla ilgili görevlendirilirken bu sayı, Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli savcı sayısı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6'ya çıkarıldı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, 3 ay geçici süreli yetki ile soruşturmada görevlendirildi.

4 müfettiş görevde

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından da 4 müfettiş görev alıyor.

Bu kapsamda Bartın Emniyet Müdürlüğünce uzman personelden özel ekip oluşturuldu.

Tüm teknik cihazlar toplandı

Patlamanın yaşandığı alanda ise güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlar ekipler tarafından incelenmek üzere toplandı.

Olayın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara ekipler tarafından el konuldu.

"Tüm soruların cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır"

Adalet Bakanı Bozdağ, dün Amasra'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa onların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatmış hem adli tıptan görevlendirilen takviye uzmanlarla buradaki çalışmalar koordine edilmiştir. Bundan sonra da bu tahkikatı biz de bütün Türkiye gibi yakından takip edeceğiz.

Bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse bunların hepsi titizlikle yerine getirilecek ve maddi hakikat ifade ettiğim gibi bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarılacak. Herhangi bir ihmal, kusur veya başka da öngöremediğimiz sebep varsa bunlar tespit edilecek, ilgililer hakkında da gerekli hukuki işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin endişesi olmamasını buradan özellikle ifade etmek isterim. Bakanlık olarak bu süreci bütün Türkiye kamuoyu gibi yakından takip edeceğiz."