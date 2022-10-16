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    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası

    Amasra'da maden ocağında şehit olan Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızının, tabutun başında babasını fotoğrafını annesine gösterdiği anlar yürekleri dağladı.
    • 16.10.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 14:53
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    Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama Türkiye'yi sarstı.

    Acı faciadan gelen ölüm haberleri ise adeta tüm ülkeyi yasa boğdu.

    Patlamada 41 canımızı şehit verdik.

    Yaralıların tedavileri devam ederken kayıplar da toprağa veriliyor.

    Bölgeden gelen her fotoğraf karesinden adeta acı yükseliyor.

    3 şehit daha uğurlandı

    Patlamada şehit düşen Okan Akgül, Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım da son yolculukalrına uğurlandı.

    Şehitler için, baba ocakları Ahlatlar Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Törende acı ve gözyaşı feryatlara karıştı.

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası VİDEO

    Babaya veda

    Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başındaki halleri ise görenlerin gözlerini doldurdu.

    Küçük kızın tabutun üzerinde yer alan babasının fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası #1

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası #2

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası #3

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası #4

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası #5

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası #6

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası #7

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası #8

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası #9

    Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası #10


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