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- Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası
Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası
- 16.10.2022 - 13:36
- Güncelleme : 16.10.2022 - 14:53
Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama Türkiye'yi sarstı.
Acı faciadan gelen ölüm haberleri ise adeta tüm ülkeyi yasa boğdu.
Patlamada 41 canımızı şehit verdik.
Yaralıların tedavileri devam ederken kayıplar da toprağa veriliyor.
Bölgeden gelen her fotoğraf karesinden adeta acı yükseliyor.
3 şehit daha uğurlandı
Patlamada şehit düşen Okan Akgül, Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım da son yolculukalrına uğurlandı.
Şehitler için, baba ocakları Ahlatlar Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törende acı ve gözyaşı feryatlara karıştı.
Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının yürek yakan vedası VİDEO
Babaya veda
Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başındaki halleri ise görenlerin gözlerini doldurdu.
Küçük kızın tabutun üzerinde yer alan babasının fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.