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    Amasra'da madenci, ikiz bebeklerini göremeden öldü

    Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın eşi Sena Yıldırım, 6 aylık ikiz bebeklere hamile. Yıldırım, "Her şey çok zor, ikizler var. Üç ay kaldı doğmalarına" dedi.
    • 20.10.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:25
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    Amasra'da madenci, ikiz bebeklerini göremeden öldü

    Bartın Amasra'da maden ocağındaki patlamada 41 kişi yaşamını yitirirken, birçok çocuk da yetim kaldı.

    Faciada yaşamını yitiren Şaban Yıldırım ise doğacak ikiz bebeklerini göremedi.

    Şaban Yıldırım ile 2 yıldır evli olan, eşinin ölümünün acısını yaşayan Sena Sıla Yıldırım, "Her şey çok zor. İkizler var, 3 ay kaldı doğmalarına, eşimin doğum günü haftasına denk geliyor hemen hemen doğmaları. Kömür karaydı, toprak da kara şimdi. Bizim hayatlarımızı da kararttılar." diye konuştu.

    "Ocakta sıkıntılar vardı"

    Eşinin ocaktaki gazdan bahsettiğini belirten Sena Sıla Yıldırım, "Ekim ayının başında eşim metan gazının biraz yükseldiğini belirtmişti. Birkaç gün sonrasında da 'Havalandırma sisteminde sıkıntı var, tüm işçiler izne çıkacak' diyordu. Ya yıllık izinden ya parasız izinden bir şekilde hallolacaktı. Çalıştıkları hayat şartları zor. Bana anlatıyordu. Canımızı yaktılar, cezasız kalmayacak." dedi.

    Amasra da madenci, ikiz bebeklerini göremeden öldü #1

    "Yavrum çocuklarını göremeden gitti"

    Anne Gülcan Yıldırım ise acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek, "Yavrum çocuklarını göremeden gitti. Acımız çok büyük. Kendi evini kurmuştu, evlenmişti. Bebeklerini bekliyordu. İşe giderken 'Ben cumartesi günü geleceğim’ dedi. Ben yavrum gelecek diye bekledim, tabutuyla geldi. Babasının evine tabutuyla geldi, çok zor. 'Geleceğim' dediği sesleri kulaklarımda duruyor. Allah bizden daha çok sevmiş yavrumu. 27 yaşında gitti yavrum, girdi kara toprağa." dedi.

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