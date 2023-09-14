Madımak olayı davasında karar! Dava düştü... Sivas Madımak olayına ilişkin 3 firari sanığın yargılandığı dava, zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü.

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Sivas'ta meydana gelen Madımak Olayı, 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşandı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakıldı.

Bu sırada otelde olan 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlandı.

1993'te dava açıldı

Sivas olaylarının ardından 2 Temmuz 1993’te gözaltına alınıp, 16 Temmuz 1993’te tutuklanan Murat Karataş hakkında, 20 Temmuz 1993’te dava açıldı.

Mahkeme, olayların baş sorumlusu olarak gösterilen ve aranırken Sivas’ta gizlice gömüldüğü ortaya çıkan dönemin Sivas Belediye Meclis üyesi Cafer Erçakmak’ın 10 Temmuz 2011’de, sanıklardan Yılmaz Bağ’ın ise 25 Aralık 2006’da öldüğü gerekçesiyle davaları düşürmüş, diğer sanıklar 5 sanık hakkındaki davaları da suça öngörülen zaman aşımın süresinin 2008’de dolduğu gerekçesiyle düşürmüştü.

1994’te serbest bırakılan Karataş bir daha bulunamazken, Karataş hakkındaki gıyabi tutuklama 2 Haziran 2005’te yakalamaya çevrildi.

Zamanaşımından dava düştü

Bunun ardından davada son karar çıktı.

Madımak olayının davasında duruşma savcısı, zaman aşımının uygulanmasını ve davanın talep etti.

Mütalaanın ardından ara veren mahkeme heyeti, davanın zaman aşımından düşmesine karar verdi.