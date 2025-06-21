Madleen gemisine ismini veren Gazzeli kadın balıkçı konuştu

İsrail'in Gazze'deki soykırım ve abluka politikasına karşı uluslararası vicdan harekete geçti.

İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan 1 Haziran tarihinde yola çıkan "Madleen" isimli gemi, sembolik miktarda da olsa gıda maddesi taşıyordu.

Gemiye 9 Haziran'da İsrail tarafından müdahale edildi ve içindeki aktivistler alıkonuldu sonra da sınır dışı edildi.

Söz konusu gemi, Gazze'ye ulaşma hedefini gerçekleştiremese de farklı ülkelerden Gazze'deki ablukayı kırmak için kafilelerin harekete geçmesini sağladı.

GAZZE'DEKİ TEK KADIN BALIKÇI

Balıkçılığa 6 yaşında başlayan, 13 yaşında ise babasının elden ayaktan düşmesiyle mesleğe tek başına devam etmek zorunda kalan Madleen, Gazze'deki tek kadın balıkçı olma özelliği taşıyor.

"ADIMI GEMİYE VERECEKLERİNİ DUYDUĞUMDA GURUR DUYDUM"

Halihazırda 4 çocuk annesi balıkçı Madleen, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve kendi adının verildiği gemiyle içlerinde yeşeren ve sonra da solan umutları anlattı.

Gazzeli Madleen, "Beni aradılar. 'Sen Gazze'deki tek kadın balıkçısın, senden sonra kimse balıkçılık yapmadı' dediler. Adımı gemiye vereceklerini söylediklerinde gurur duydum ve benim için bir sakıncası olmadığını söyledim.

Ben ömrüm boyunca balıkçılık yaptım. Kimse Madleen kimdir demedi ama bu insanlar Gazze'de bir Madleen olduğunu unutmadılar." diye konuştu.

"ULUSLARARASI SESSİZLİĞİ KIRMAK İSTİYORLARDI"

Yaklaşık iki yıldır kimsenin Gazze'dekileri görmediğini ve onlara ne olduğunu sormadığını söyleyen Madleen, o süre boyunca hep "birilerinin korku bariyerini aşmasını" beklediklerini dile getirdi.

"Gemi harekete geçtiğinde haberlerini takip etmeye başladık. Çok mutlu olmuştuk. Ablukayı kırmaya geliyordu. Bebek bezi, bebek maması ve süt, taşıyordu. Sadece bir mesaj ulaştırmak istiyorlardı. 1,5 sene kimsenin sormadığı bu ülkeye dönük uluslararası sessizliği kırmak istiyorlardı." diyen Madleen, savaşta ve ablukada oldukları için İsrail'in gemiyi durduracağını tahmin ettiklerini ancak yine de bir umut taşıdıklarını ifade etti.

"ONLAR MESAJI ULAŞTIRDI, SUSKUNLUĞU KIRDI"

Madleen, "Ellerinden (aktivistler) geleni yaptılar ama ancak bu kadar oldu. Aslında onlar mesajı ulaştırdı, suskunluğu kırdı. Onlardan sonra dünya harekete geçti." diyerek geminin Gazze'ye ulaşmasa da görevini yerine getirdiğine dikkati çekti.

"BURAYA VARMIŞ OLSALARDI BİZE HAYAT BAHŞETMİŞ OLURLARDI"

Geminin durdurulacağını öğrendiklerinde çok üzüldüklerini belirten Madleen, "Buraya gelmelerini ve onları görmeyi istiyorduk. Yabancıların bizim için deniz üzerinden gelmesi çok büyük bir şeydi. Buraya varmış olsalardı bize hayat bahşetmiş olurlardı." ifadelerini kullandı.

Madleen, gemideki aktivistlerden Filistin asıllı Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Rima Hassan'ın, kendisiyle telefonda görüştüğünü ve "Gazzeliler için çok üzüldüklerini söylediğini" de sözlerine ekledi.