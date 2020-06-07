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    Madonna, Floyd protestosuna koltuk değnekleriyle katıldı

    Londra'da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteride ünlü Amerikalı şarkıcı da yer aldı.
    • DHA
    • 07.06.2020 - 12:44
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    Madonna, Floyd protestosuna koltuk değnekleriyle katıldı

    ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd için kentte başlayan gösteriler, hızla diğer ülkelere yayıldı.

    Floyd'un ölümünün ardından pek çok ülkede polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden protestoya dünyaca ünlü şarkıcı Madonna katıldı.

    KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GELDİ

    "Popun Kraliçesi" olarak bilinen dünyaca ünlü 61 yaşındaki şarkıcı, geçen sene ekim ayındaki turundan beri dizinde sorun olduğu için protestoya koltuk değnekleriyle katıldı.

    "ADALET YOKSA BARIŞ DA YOK"

    Madonna'nın gösteriye katıldığını gören kişilerin, şarkıcıyı alkışladığı ve kendisine sarıldığı görüldü.

    Ayrıca, Amerikalı şarkıcının protestocularla birlikte "Adalet yoksa barış da yok" diyerek slogan attığı belirtildi.

    Madonna, George Floyd protestosuna koltuk değnekleriyle katıldı VİDEO

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