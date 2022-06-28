Madrid'deki 4'lü zirvede FETÖ ayrıntısı

Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki dörtlü zirvede FETÖ, ilk kez bir uluslararası metinde "terör örgütü" olarak geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası güvenlik endişeleriyle NATO'ya üyelik sürecini başlatan İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin vetosuna takıldı.

İki ülkenin temsilcilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetle birlikte, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in aracılığında gerçekleştirdikleri 4'lü zirveden mutabakat çıktı.

İsçpanya'nın başkenti Madrid'de yapılan zirvede oluşturulan ve mutabık kalınan muhtıra metnindeki 10 maddede dikkat çeken ayrıntı, terör örgütleriyle ilgili kısımdı.

FETÖ ilk kez terör örgütü olarak geçti

4. maddede terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi için her türlü istihbarat ve bilgi paylaşımının dışında, bu ülkelerdeki teröristlerin de iadesi sağlanacak.

PKK'nın dışında FETÖ de ilk kez uluslararası bir metinde terör örgütü olarak geçmiş oldu.