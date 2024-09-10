Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni buldu.

19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan Narin, dün Tavşantepe köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Narin'in hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, ekranlarında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında ilginç anlar yaşandı.

Çığlık attılar

Canlı yayın sırasında başta olmak üzere programın sunucuları çığlık atmaya başladı. "Narin için" diyerek çığlık atan sunucuları, ekran karşısında izleyecileri şaşkına uğrattı.

TEPKİ ÇEKTİ

Sunucuların Narin için çığlık attığı anlar, sosyal medyada tepki çekti. Birçok kullanıcı sunucuların bu olayı şova çevirdiğini söyleyerek, eleştiri dolu yorumlarda bulundu.

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Adile Topçu
Adile Topçu
Editor