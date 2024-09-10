Magazin programında ilginç anlar: Narin için çığlık atıldı Beyaz TV'de yayınlanan magazin programında sunucular, Narin Güran için hep birlikte çığlık attı. O anlar ekran karşısındakileri şaşkınlığa uğrattı.

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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni buldu.

19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan Narin, dün Tavşantepe köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Narin'in hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında ilginç anlar yaşandı.

Çığlık attılar

Canlı yayın sırasında Hande Sarıoğlu başta olmak üzere programın sunucuları çığlık atmaya başladı. "Narin için" diyerek çığlık atan program sunucuları, ekran karşısında izleyecileri şaşkına uğrattı.

TEPKİ ÇEKTİ

Sunucuların Narin için çığlık attığı anlar, sosyal medyada tepki çekti. Birçok kullanıcı sunucuların bu olayı şova çevirdiğini söyleyerek, eleştiri dolu yorumlarda bulundu.