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Magdalena Andersson: Türkiye ile görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz

Magdalena Andersson: Türkiye ile görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ve bu görüşmelerin devam etmesini beklediklerini söyledi.