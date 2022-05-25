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- Magdalena Andersson: Türkiye ile görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz
Magdalena Andersson: Türkiye ile görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ve bu görüşmelerin devam etmesini beklediklerini söyledi.
- 25.05.2022 - 14:16
- Güncelleme : 25.05.2022 - 14:39
Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya üye olmak için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç, teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin vetosuna takıldı.
Bu gelişmenin ardından başlayan diplomasi trafiğinde Türkiye'nin net tavrına karşı iki ülkenin heyetleri bugün Türkiye'ye geldi.
Türkiye'ye gelen İsveç-Finlandiya heyeti ile Türk heyetin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.
Türkiye heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor.
"Görüşmelerin sürmesini bekliyoruz"
Görüşme sürerken İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan bir açıklama geldi.
Anderson açıklamasında, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi.