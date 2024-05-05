Mahinur Özdemir Göktaş: Aile Destek Merkezleri'nden geçen yıl 140 bin kişi yararlandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan Aile Destek Merkezlerinden geçen yıl yararlananların sayısını aktardı.

AA

Aile Destek Merkezleri (ADEM) faaliyetlerine devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan ADEM ile ilgili bilgi paylaştı.

Bakan Göktaş, açıklamalarında başta kadınlar olmak üzere vatandaşların hayatına değer katmak ve pozitif değişimler yaratmak için çeşitli hizmetleri sunduklarını bildirerek şu değerlendirmede bulundu:

Sosyal kalkınma ve toplumsal adaleti tam anlamıyla gerçekleştirmek, ancak kadınlar hayatın her alanında güçlü olursa mümkün. Kadınlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak için hizmetlerimizi de çeşitlendiriyoruz.

"Merkezler 2012 yılından bu yana faaliyet gösteriyor"

Aile Destek Merkezleri'nin, 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini kaydeden Bakan Göktaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

ADEM'lerimizde kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak kurs ve eğitimler veriyoruz. ADEM'lerde yapılan her çalışmanın kadınların güçlenmesinde fark oluşturacağına inanıyoruz. Kadınlarımızın ekonomik hayatın içerisinde daha çok yer almasını hedefliyoruz.

"ADEM'lerimizden geçtiğimiz yıl 140 bin kişi yararlandı"

İhtiyaçlar doğrultusunda ülke genelinde ADEM'lerin yaygınlaştırılmasına devam edeceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, şu bilgileri verdi:

Kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan ADEM'lerimizden geçtiğimiz yıl 140 bin kişi yararlandı. Bugüne kadar faydalanan vatandaşlarımızın sayısı ise yaklaşık 3 milyona ulaşmış oldu. 'Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye' ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyoruz. Hiç kuşkusuz toplumun en güçlü kalesi ailedir. Hali hazırda 75 ilde faaliyet gösteren 544 ADEM'imiz de bu amaca en iyi şekilde hizmet ediyor.

Rağbet gören kurslar

Merkezlerimizde el sanatları, kuaförlük ve giyim kursları oldukça rağbet görüyor. Bunlara ek olarak Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından terzilik, aşçılık, bilişim teknolojileri, okuma yazma, halı dokumacılığı, yabancı dil, yağlı boya, satranç kurslarının yanı sıra müzikal, kültürel, sosyal ve sportif kurslarımız da bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)