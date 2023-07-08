Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! Sosyal yardım ödemeleri artırıldı Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Göktaş, memur zammı sonrasında sosyal yardım programlarının da artırıldığını açıkladı. Buna göre, yaşlı aylığı 2.348 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

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Memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarına da bir revize geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını duyurdu.

Yaşlı ve engelli aylıkları arttı

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı bin 997 TL’den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı bin 594 TL’den bin 874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL’den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

Yükselen aylıklar

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı bin 594 TL’den bin 874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL’den 4 bin 50 TL’ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL’den 4 bin 629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL’den 5 bin 158 TL’ye çıktı.

Bakan Göktaş, yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini zamlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını duyurdu.