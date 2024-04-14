Mahinur Özdemir Göktaş: Evde bakıma destek pilot uygulamasından 3 bin 407 kişi yararlandı Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması, geçen yıl üç ilde başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, pilot uygulamanın kapsamını ve yararlananlarının sayısını aktardı.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanlığı, sosyal destekleri aileleri kapsayacak ve bütünlüklerini bozmayacak şekilde düzenliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı engellilerin yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla geçen yıl üç ilde başlatılan Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması kapsamında 3 bin 407 vatandaşa hizmet verdiklerini açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, kurumsal bakımın yanı sıra engelli ve yaşlı bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakılmasını sağlayan birey odaklı hizmet modellerine ağırlık verdiklerini bildirdi.

Pilot uygulama Adana, Ankara ve İzmir'de

Kurumsal bakımın yanı sıra evde bakım yardımı, sosyal yardım ve gündüzlü bakım hizmetlerini birbirini tamamlayıcı şekilde sunduklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

Evlerinde bakılan tam bağımlı engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılması ve ailelerinin desteklenerek güçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl Adana, Ankara ve İzmir'de başlattığımız Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması kapsamında toplam 3 bin 407 vatandaşımıza hizmet verdik.

Uygulamadan aileler yararlanıyor

Kurumsal bakıma olan ihtiyacı azaltmak ve toplum temelli bakım hizmetlerini geliştirmek üzere yürüttüğümüz uygulamadan Evde Bakım Yardımı faydalanıcısı aileler yararlanıyor.

"Hizmet modelini ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Göktaş, uygulama kapsamında istihdam edilen bakım personeli, hemşire, sosyal çalışmacı, psikologlardan oluşan ekibe bakanlığın uzmanları ve akademisyenlerce eğitim verildiğini belirterek, ziyaret edilen hanelerde ihtiyaç analizlerinin yapıldığını ifade etti.

"İlk aşamada toplam 1.100 haneye anket uygulandı"

Üç pilot ilde Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanan ilk aşamada toplam 1.100 haneye anket uyguladıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

Hizmete ihtiyacı bulunan yaklaşık 600 engelli bireye bakım planı oluşturarak, ailelerin eğitim ve psikososyal destek ihtiyacını tespit ettik. Belirlediğimiz haneler proje kapsamında her bir ilde istihdam edilen farklı branşlardan oluşan ekipler tarafından ziyaret edilerek hemşireler gözetiminde engelli bireylerin bakım personeli tarafından kişisel öz bakımları yapıldı. Bakım veren aile yakınlarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim, danışmanlık ve psikososyal destek hizmetleri ise hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından sağlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)