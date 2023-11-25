İHA
İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'den Türkiye'ye getirilen 266 kişi Fatih'te 4 otele yerleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 47'si çocuk 85 Filistinlinin kaldığı oteli ziyaret etti.
Bakan Göktaş, Türkiye'nin yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla ziyaret etti
Filistinli misafirlere psikososyal destek verildiği belirtilirken Bakan Göktaş'ın, Türkiye'nin yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla ziyarette bulunduğu vurgulandı.
Ziyaret sırasında Filistinli misafirlerin isteklerini dinleyen Bakan Göktaş, çocuklarla birlikte resim ve el işi etkinlikleri yaptı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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