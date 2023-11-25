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Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'a getirilen Filistinlileri ziyaret etti

Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'a getirilen Filistinlileri ziyaret etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'a getirilen Filistinlileri yerleştirildikleri otelde ziyaret etti.