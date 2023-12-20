Mahinur Özdemir Göktaş, köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’ı ziyaret etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İHA

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan küçük Tunahan Yılmaz'ın tedavisi sürüyor.

Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, küçük Tunahan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı

Bakan Göktaş'ı, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gelişinde Rektör Mehmet Cahit Güran ve diğer yetkililer karşıladı.

Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan’ın tedavi gördüğü odaya çıkan Göktaş, doktorlardan küçük çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Aileye psikososyal destek veriliyor

Anne Ergül ve baba Halil Yılmaz ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Göktaş, Tunahan ile de yakından ilgilendi.

Bakan Göktaş, aileye ilk andan itibaren verilen psikososyal destekle ilgili de bilgi aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)