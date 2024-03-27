Mahinur Özdemir Göktaş: Otizmli bireyler için 'sosyal hizmet danışmanlığı' hayata geçiyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bireysel sosyal hizmet danışmanlığı modelimizi hayata geçiriyoruz" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı bireyler ve aileleri ile ilgili hayatı kolaylaştırıcı ve ihtiyaçları giderici faaliyetlerine, günümüze uyarlayarak ve çeşitlendirerek devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu amaç doğrultusunda Otizmli Bireyler ve Aileleri için Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

"Bireysel sosyal hizmet danışmanlığı hayata geçiriliyor"

Bakan Göktaş, toplantıda bir açıklama yaparak otizmli bireyler ve ailelerinin hak ve hizmetlerden yararlanabilmesi için diğer bakanlıklarla birlikte bireysel sosyal hizmet danışmanlığının hayata geçirileceğini müjdeledi.

"Çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz"

Göktaş, konuşmasında, "Bireysel sosyal hizmet danışmanlığı modelimizi hayata geçiriyoruz, bu yöndeki çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz." şeklinde bilgi verdi.