Mahinur Özdemir Göktaşı gören akrabası: Heyecanlandım, helal olsun valla Bir dizi ziyaret için memleketi Afyonkarahisar'a gelen ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'i gören akrabası kendisine sarılarak, “Heyecanlandım. Helal olsun valla. Allah bu günleri de gösterdi bana” diye gözyaşı döktü.

DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emirdağ ilçesinde 4 Ağustos'ta başlayan, 3 gün sürecek 16’ncısı düzenlenen Emirdağ Gurbetçi Festivali'ne katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi.

Bakan Göktaş’a Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.

Bakan Göktaş ilk olarak Tez köyüne ziyarette bulundu.

Akrabalarını ziyaret etti

Bakan Göktaş köyündeki akrabaları ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Tez köyü ziyareti sonrası Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici’yi makamında ziyaret eden Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı'na geçti.

Burada partililerle bir araya gelen Bakan Göktaş, dedesi (annesinin babası) Hasan Malak'ın amcaoğlu Baki Malak ile karşılaştı.

Mahinur Özdemir Göktaş'ın bakan olduğunu öğrenince duygusal anlar yaşayan Baki Malak, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bakan Özdemir Göktaş ise Baki Malak'a akrabalarının durumunu sordu.

"Heyecanlandım. Helal olsun valla"

Baki Malak, yeğeni Bakan Göktaş'a sarılarak hasret giderdikten sonra "Heyecanlandım. Helal olsun valla, Allah razı olsun. Allah bu günleri de gösterdi bana." dedi.

Huzurevi için protokol imzaladı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Emirdağ İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından da Emirdağ Belediyesi’nde Başkan Serkan Koyuncu'yu makamında ziyaret etti.

İlçede yapılması planlanan huzurevi projesi için Başkan Serkan Koyuncu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Gedikkaya'nın katıldığı törenle protokol imzalayan Bakan Göktaş, mevcut huzurevine de ziyarette bulundu.