Mahinur Özdemir Göktaş'ın içinde bulunduğu araç Ankara'da kaza yaptı

İHA

Gelen son dakika bilgisine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Kaza, Ankara'da Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman’ın girişinde gerçekleşti.

KAZAYA BİRDEN FAZLA ARAÇ KARIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Cami'deki cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi’ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan’dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman’ın girişinde kaza yaptı.

Birden fazla aracın karıştığı kazada Bakan Göktaş'ın durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.