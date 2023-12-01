Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibindeki polis kazada şehit oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İlkadım Mahallesi'ndeki bir eve taziye ziyaretinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın evden ayrılmasının ardından yakın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem'e aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil çarptı.
Otomobilin çarpmasıyla yolun karşı şeridine fırlayan Erdem, başka bir otomobilin altında kaldı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Mahinur Özdemir Göktaş: Yüreğimiz yandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı" ifadesini kullandı.
Göktaş, şunları kaydetti:
Şehidimize Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun.
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