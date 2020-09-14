Mahir Ünal, AK Parti'nin elindeki son anket rakamlarını açıkladı

AK Parti tarafından yapılan son anketlerde, partinin yüzde 42 oy oranında olduğu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise oy oranının yüzde 52 seviyesinde olduğu görüldü.

Türkiye, muhalefet partileri tarafından zaman zaman erken seçim tartışmalarının içine çekilmek isteniyor.

Son dönemde yeniden alevlenen erken seçim tartışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin net bir şekilde 2023'ü işaret etmesiyle birlikte son buldu.

Erken seçimin gündemde olmamasına rağmen anket şirketleri sürekli kamuoyu araştırmaları yapıyor.

Siyasi partiler de seçmenin nabzını ölçmek için kendi araştırmalarını yaptırıyor.

AK Parti'nin yaptırdığı son anketlerdeki oy oranını Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıkladı.

GENEL SEÇİM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Kanal 7 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ünal, "Biz her ay düzenli olarak dört anket yaptırırız, değişik anket firmalarına. Sahadan sürekli olarak hem seçmen algısı hem seçmen davranışı hem seçmenin talepleri, hassasiyetleriyle ilgili Ar-Ge Başkanlığımız her ay düzenli olarak araştırma yaptırır. Biz trendleri izleriz ve trendlerle olayların ve bizim politikalarımızın seçmen nezdindeki etkisini görür ona göre siyasetimizi revize ederiz, ona göre politikalarımızı yeniden gözden geçiririz. Hiçbir zaman yüzde 40-42 bandının altına düşmedik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 52-54 bandındayız." ifadelerini kullandı.