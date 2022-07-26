AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "CHP'nin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir" dedi.

CHP, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Bu çağrı üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili genel görüşme açılması amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Mahir Ünal açıkladı: AK Parti katılmayacak

Bu karara AK Parti'den net bir yanıt geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin kararını canlı yayında açıkladı.

CHP'nin siyasi şov amacıyla böyle bir çağrıda bulunduğunu belirten Mahir Ünal, AK Parti'nin 1 Ağustos'taki toplantıya katılmayacağını duyurdu.

Mahir Ünal, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına yanıt verdi VİDEO

"Onlar konuşurlar AK Parti yapar "

Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"Biz söyledik onun üzerine yaptılar gibi bir söylem geliştiren, sanki sorunları kendileri çözüyor gibi gerçeklik dışı algı oluşturan söylemi kendileri için tercih etmiş durumdalar ki aslolan gerçekleştirme iradesidir. Aslolan icradır. Onlar konuşurlar ve AK Parti yapar.

"Türkiye 70 yıllık sorunlarını çözmüş, bugünün sorunlarını konuşabilir duruma gelmiştir"

Geçmişe dönük hususu da hatırlatmak isterim. Bizim hafızamızla alay etmesinler. 70'leri, 80'leri, 90'ları biz hatırlıyoruz. O dönemin sorunları konuşulur, toplumda böyle gelmiş böyle gider bir duyguya dönüşmüş durumdaydı. Bugün 2005'in, 2010'un sorunlarını konuşmuyoruz. Türkiye 70 yıllık sorunlarını çözmüş, bugünün sorunlarının konuşabilir duruma gelmiştir.

Bugün AK Parti, sadece Türkiye'nin sorunlarını çözen değil küresel ölçekte sorun çözen bir partidir. Karabağ'da 30 yıllık Misnk üçlüsünün çözemediği sorunun çözümüne katkıda bulunmuştur. Kendi tavsiyelerinin çözüm olduğunu düşünecek kadar siyasetten uzaklaşmış durumdalar.





"20 yıldan beri her türlü engellemeye rağmen.."

Bir patolojiyi bize gösteriyor. Bunlara diyoruz ki kıvanç ve tasada birlik olmanın gereğini hiç değilse yerine getirin. Siz iktidar olmaya çalışıyorsunuz, 6'lı masada bir araya geliyorsunuz. Bugün siz bunu bile beceremiyorsunuz.

20 yıldan beri her türlü engellemeye rağmen iktidarda olan siyasi iradeyi sevmeseniz bile saygı duymanız gerekir. Siyasi etiğin gereğidir.

"Olağanüstü toplantıya katılmayacağız"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık ve İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda Çalışma Komisyonu kuruldu. Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. CHP'nin, sağlıkta yaşananlar ve bizim çözüm kapasitemizle bundan sonraki sorunlara yönelik çözüm faaliyetlerini siyasi şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz

"Siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada"

Kendi ittifak ortaklarına bile bilgi verme gerğei duymayan sadece belli bir sağlık gibi hassas bir konu üzerinden siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada. Dün yaptığımzı MYK'da katılmama kararımızı aldık. Bunu da zaten dün kamuoyu ile paylaştık.

"Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ifadeler.."

Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ifadeleri aynıyla iade ediyoruz. 2015'te burada bir Meclis çalışanı Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştiri tweet'i attığı için odası basılmış, Meclis çalışanı darbedilmiş, bilgisayar kasası da Meclis Genel Kurulu'nun ortasına atılmıştı. Küçücük bir eleştiriye dahi tahammülü olmayan, kendileri ile ilgili eleştiri yapıldığında çirkinleşmeleri, Cumhurbaşkanımızı ile ilgili hadsiz gibi çirkin bir ifadeyi kullanmaları kendilerinin hadsizliğidir. Bu çirkin sözü kendilerine iade ediyoruz. Kendilerini siyasi nezakete davet ediyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken hadlerini bilecekler."